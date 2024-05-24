モーターサイクルハーレーTシャツ 1980’s

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モーターサイクルハーレーTシャツ1980’sになります。着丈65.5身幅45肩幅41袖丈18.5色はブラックCALIFORNIAPERFORMANCEIRONとてもカッコイイスカルプリント！生地は100%コットンだと思います状態ははタグ欠損しています。生地に張りがあり状態は良いかと思います。古着に理解がある方のみよろしくお願いします#ralphlauren#lee#sears#jcpenny#BIGMAC#stussyxlargebeamsSHIPSunitedarrowsdigawelJUNYAWATANABE#SASAFRAS#nike#adidas#puma#ラルフローレン#ヴィンテージ#ビンテージtシャツ#levi's#リーバイス#赤耳古着#bigeused#ペンデルトン#ハリウッドランチマーケット#ジャーナルスタンダード#レミレリーフ#アーバンリサーチ#デニム#denim#ラングラーjam#パタゴニア#porter#powell#オールドスケート#コムデギャルソン#古着渋谷#denim\u0026supply#ロンハーマン#wtw#DEUS#アバクロ#ホリスター#アメリカンイーグル#surfbeachkids#HARE#メンズ#レディース#ナイキ#アディダス#タコマフジレコード#マウンテンリサーチ#サンタクルーズ#パウエル#ウエスコ#ホワイツ#ヴィバーグ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬