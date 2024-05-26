#新品未使用※1点限り・ニューエラオンラインサイト・THESHOPYohjiYamamoto共に完売品なので、必要な方はご購入ください。こちらの偽物は出回っているのをまだ見てないので、ご安心下さい。その他のデザインは偽物かなり出回ってますので、お気をつけください。━━━━━━━━━━━━━9THIRTYYohjiYamamotoFW22ハンドペイント ・ブラック・フリーサイズキャップのみです。【状態】 新品宅急便コンパクトorゆうパケットプラスで発送します。━━━━━━━━━━━━━NEWERAとYohjiYamamotoの2022年秋冬コラボレーションコレクション。キーモチーフとして、山本耀司が〈Black〉について語った言葉を記した織ネームと、山本耀司の手描きによる、YohjiYamamotoパリオフィスの住所をフィーチャーしています。ノンウォッシュコットン生地を採用したサイズ調整可能なカーブドバイザーキャップ、[9THIRTY]。フロントパネルとバイザーには、YohjiYamamotoHomme2017年春夏コレクションでフィーチャーされた、山本耀司の手描きによるYohjiYamamotoパリオフィスの住所をプリントしています。#Y-3#ヨウジヤマモト#YohjiYamamoto#YohjiYamamotoPOURHOMME#ニューエラ#NEWERA#mewera#キャップ132



9THIRTY Yohji Yamamoto FW22 ハンドペイントロゴ ブラック ...



22AW 新品 ヨウジヤマモト ニューエラ ハンドペイントロゴ キャップ



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ヨウジヤマモト✖️ ニューエラ 2022年秋冬 11月2日発売開始 | HUES ...



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Yohji Yamamoto(Y's)[ヨウジヤマモト] | 18A/W ×NEW ERA ズーム ...



Yohji Yamamoto(Y's)[ヨウジヤマモト] | 19A/W ×NEW ERA シグネチャー ...



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