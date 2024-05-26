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22AW 新品　ヨウジヤマモト ニューエラ　ハンドペイントロゴ　キャップ
商品番号 L51978816760
商品名

22AW 新品　ヨウジヤマモト ニューエラ　ハンドペイントロゴ　キャップ
ブランド名 ヨウジヤマモト
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#新品未使用※1点限り・ニューエラオンラインサイト・THESHOPYohjiYamamoto共に完売品なので、必要な方はご購入ください。こちらの偽物は出回っているのをまだ見てないので、ご安心下さい。その他のデザインは偽物かなり出回ってますので、お気をつけください。━━━━━━━━━━━━━9THIRTYYohjiYamamotoFW22ハンドペイント　・ブラック・フリーサイズキャップのみです。【状態】　新品宅急便コンパクトorゆうパケットプラスで発送します。━━━━━━━━━━━━━NEWERAとYohjiYamamotoの2022年秋冬コラボレーションコレクション。キーモチーフとして、山本耀司が〈Black〉について語った言葉を記した織ネームと、山本耀司の手描きによる、YohjiYamamotoパリオフィスの住所をフィーチャーしています。ノンウォッシュコットン生地を採用したサイズ調整可能なカーブドバイザーキャップ、[9THIRTY]。フロントパネルとバイザーには、YohjiYamamotoHomme2017年春夏コレクションでフィーチャーされた、山本耀司の手描きによるYohjiYamamotoパリオフィスの住所をプリントしています。#Y-3#ヨウジヤマモト#YohjiYamamoto#YohjiYamamotoPOURHOMME#ニューエラ#NEWERA#mewera#キャップ132
http://narcologia.ru/goods/Stanford756773.html
http://narcologia.ru/goods/message479827.html
http://narcologia.ru/goods/flight393028.html

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22AW 新品　ヨウジヤマモト ニューエラ　ハンドペイントロゴ　キャップ
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