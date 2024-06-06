チャンピオン　Ｃhampion Ｔ1011 プリント　Ｔシャツ　アメリカ製

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つＹ-る 1944☆カラー /ホワイト系色は映り具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承くださいませ。☆素材 /コットン☆サイズ (平置き寸法) 肩幅 /50cm 着丈 /69cm 身幅 /56cm 袖丈 /21cm ※素人採寸になりますので若干の誤差はご了承くださいませ。商品説明チャンピオン ＣhampionＴ1011プリント Ｔシャツ アメリカ製です♪古着ならではの使用感や色褪せはありますが目立つ大きなダメージもなく、まだまだ着て頂けます。※落札後のクレームは対応しかねますので、しっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します。(こちらの不備などによる場合は、評価前に連絡を頂けましたら返品対応を取らせていただきます。)※保管上または、梱包でのシワはご容赦ください。※素人検品になりますので、汚れや小さな破れ等の見落としはご容赦くださいませ。また特に状態に敏感な方のご購入はお控えください。※商品のデザインや状態には、主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。※不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。