MARKAWARE JOHNSTONS カシミヤ スヌード バイカラー 日本製

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。#他よりも少し安いこちらより他の出品をご覧頂けます。ブランド MARKAWAREマーカウェアJOHNSTONSOFELGINジョンストンズアイテム snoodスヌードカシミヤ CASHMERE100%サイズ 25×143カラーブラック ネイビーブルー状態 未使用 保管のシワあり出品後は透明なパックに入れて二重梱包にて発送しています。衝動買いしたままクローゼットにしまったままのアイテムを整理できればと思いメルカリを利用させて頂きました。思いがけない掘り出しモノがあるかもしれません。宜しければフォロー頂けますとお見逃しがなくなるかと思います。不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。可能な限り当日中に発送を心がけております。
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