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ヴィンテージ バンダナ　エレファント　60s 70s デッドストック　ネイビー
商品番号 V10773760987
商品名

ヴィンテージ バンダナ　エレファント　60s 70s デッドストック　ネイビー
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージ　バンダナ60年代から70年代エレファントブランドデッドストックですが古い物なので他にも見落としの可能性ありトランクアップ上鼻サイズ約43×44.5USA
http://narcologia.ru/goods/smear334104.html
http://narcologia.ru/goods/injure976667.html
http://narcologia.ru/goods/calling267250.html
ヴィンテージ バンダナ　エレファント　60s 70s デッドストック　ネイビー
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