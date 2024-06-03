木曽鈴木バイオリン　1966年製

ご覧下さいましてありがとうございます。SUZUKIスズキ鈴木バイオリンNo.61972KisoSuzukiViolin木曽鈴木は 当時木曽鈴木人気のミドルグレードモデルでスタンダードの定番品番でした。現在では国産バイオリンが少なくなってきましたがこの時代はまだ国産で作られ日本人の職人たちに作られた現在では数少なくなってきたモデルです。1/4サイズで、全長47センチです。弓は切れている箇所がございます。ケースに汚れがございます。自宅保管をしておりましたので、気になる方はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。種類...バイオリン



木曽suzukiバイオリン no.5 1/6 1966年製 - 弦楽器



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