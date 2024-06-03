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木曽鈴木バイオリン　1966年製
商品番号 I93876622302
商品名

木曽鈴木バイオリン　1966年製
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さいましてありがとうございます。SUZUKIスズキ鈴木バイオリンNo.61972KisoSuzukiViolin木曽鈴木は　当時木曽鈴木人気のミドルグレードモデルでスタンダードの定番品番でした。現在では国産バイオリンが少なくなってきましたがこの時代はまだ国産で作られ日本人の職人たちに作られた現在では数少なくなってきたモデルです。1/4サイズで、全長47センチです。弓は切れている箇所がございます。ケースに汚れがございます。自宅保管をしておりましたので、気になる方はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。種類...バイオリン
http://narcologia.ru/goods/update491595.html
http://narcologia.ru/goods/flight451828.html
http://narcologia.ru/goods/financier128360.html

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