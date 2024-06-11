ナイキ タグ無し 両面プリントTシャツ NT05

色:紺サイズ:不明身幅:46cm着丈:63cm〈状態〉USEDです。タグが欠損しています。状態に関しまして、素人の出品ですので注意しているつもりですが見落としている可能性があります。気になることは些細なことでもお尋ねください。自宅保管のため、気になる方は購入をご遠慮ください。



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