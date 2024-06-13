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エアジョーダン　スラムダンク Tシャツ 桜木花道　ナイキ　XL 半袖　コラボＴ
商品番号 V14426145124
商品名

エアジョーダン　スラムダンク Tシャツ 桜木花道　ナイキ　XL 半袖　コラボＴ
ブランド名 ジョーダン
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます♡スラムダンク×エアジョーダンコラボTシャツ　サイズ：XLタグはありませんが未着用です。井上雄彦さんの描きおろしで桜木花道が大きく描かれたデザインです。ご不明な点や質問などありましたらお気軽にコメント下さい(*^^*)#SLAMDUNK×AIRJORDAN#桜木花道#NIKE
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