エアジョーダン　スラムダンク Tシャツ 桜木花道　ナイキ　XL 半袖　コラボＴ

ご覧いただき有難うございます♡スラムダンク×エアジョーダンコラボTシャツ サイズ：XLタグはありませんが未着用です。井上雄彦さんの描きおろしで桜木花道が大きく描かれたデザインです。ご不明な点や質問などありましたらお気軽にコメント下さい(*^^*)#SLAMDUNK×AIRJORDAN#桜木花道#NIKE



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