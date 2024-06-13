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J\u0026M DAVIDSON メッシュベルト ダークブラウン 30mm 36/90
商品番号 R89938965794
商品名

J\u0026M DAVIDSON メッシュベルト ダークブラウン 30mm 36/90
ブランド名 ジェイアンドエムデヴィッドソン
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

J\u0026MDAVIDSON（ジェイアンドエムデヴィッドソン）のレザーメッシュベルト30mmになります。色はHAVANA(ダークブラウン)、サイズ36(90cm)です。約1か月に購入し、使用2、3回程度です。使用機会が少ないため出品します。ウールスラックスからデニムまでコーディネート出来る便利アイテムです。定価が値上がりしているので、よろしければご検討ください。幅3.3cm全長107.5cm素材···本革カラー···ブラウン
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