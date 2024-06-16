LOUISVUITTON　長財布　エクリプス　モノグラム　ブラザ

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商品詳細
ヤフオクで本物って事で購入しました。使うのがもったいなくて購入してから一度も使用していません。この商品の状態・仕様について外側非常に綺麗な商品です。表面にスレが少々あるものの、綺麗な状態を保っております。シリアルNo. TA3110内側目立つ汚れなど無く非常に綺麗な状態を保っております。剥がれやベタつきもございません。ファスナー開閉も問題ありません。商品仕様サイズ 横19cm×縦10cm×幅3cm※若干の誤差はご了承ください。付属品 ：なし
http://narcologia.ru/goods/smear986704.html
http://narcologia.ru/goods/providence829194.html
http://narcologia.ru/goods/ordering198079.html
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