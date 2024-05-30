ポールスミス　Paul Smith ネクタイ　ネイビー系　ストライプ　ビジネス

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■商品名ポールスミス PaulSmithネクタイ ネイビー系 ストライプ ビジネス■素材シルク１００%■サイズ大剣幅 約8.５cm■コンディションこちらはused品になりますが、特記する程のダメージはなく状態良好なお品になります。※入念にチェックしておりますが小さな汚れや傷を見落とす場合がございます。中古品ということをご理解の上ご購入下さい。なお、状態について気になる点がありましたらお気軽にコメント下さい^_^柄・デザイン···ストライプ