DOLCE\u0026GABBANA ドルチェアンドガッバーナ オーバル ベルト ブラック

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閲覧いただきありがとうございます♪ドルガバのベルトになります！珍しいデザインになります♪お洋服やシーンによって色々な使い方ができ、色んなパターンを楽しんでいただけます！この機会にいかがでしょうか♪●参考定価：-●サイズ：34/85●素材：レザー他●付属品：袋●品番：-●その他、注意事項：大きな傷・汚れ等はございませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。素材···本革カラー···ブラック