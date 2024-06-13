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BORN PINK BLACKPINK × VERDY
商品番号 E74847158982
商品名

BORN PINK BLACKPINK × VERDY
ブランド名 Espare
特別価格 税込 5,060 円
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商品詳細

BORNPINKBLACKPINK×VERDY2023年10月に東京タワーで開催されたBLACKPINKとVERDYのコラボPOPUPの商品です。POPUPは抽選で初日からサイズかけあったので希少勝ちも高いと思います。BLACKPINKファンの方もVERDYさん好きな方も必見のアイテムです。パンフレットだと黒に見えますが、濃いめの青です。GIRLSDon'tCry長濱ねる欅坂46けやき坂46坂道
http://narcologia.ru/goods/forthcoming503792.html
http://narcologia.ru/goods/message956127.html
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