BORN PINK BLACKPINK × VERDY

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商品詳細
BORNPINKBLACKPINK×VERDY2023年10月に東京タワーで開催されたBLACKPINKとVERDYのコラボPOPUPの商品です。POPUPは抽選で初日からサイズかけあったので希少勝ちも高いと思います。BLACKPINKファンの方もVERDYさん好きな方も必見のアイテムです。パンフレットだと黒に見えますが、濃いめの青です。GIRLSDon'tCry長濱ねる欅坂46けやき坂46坂道
http://narcologia.ru/goods/forthcoming503792.html
http://narcologia.ru/goods/message956127.html
http://narcologia.ru/goods/recommended306290.html
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BLACKPINK×Verdy BABY T-SHIRT-
BLACKPINK × VERDY によるポップアップのアイテムリストが公開 ...
BLACKPINKの2ndアルバム『BORN PINK』のマーチャンダイズをVERDYが製作 ...
BLACKPINK X VERDY BORN PINK AMEX EXCLUSIVE T-SHIRT WHITE SIZE ...
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