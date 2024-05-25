SAINT MICHAEL WIND AND SEA SS TEE L 黒

SAINTMICHAELWINDANDSEAヴィンテージ加工Lサイズ身幅60cm。着丈75cm。肩幅58cm。袖口23cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。こちら並行輸入品ですので、国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。発送はネコポスかゆうパケットポストで発送させていただきます。



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