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WOLF'S HEAD ウルフズヘッド　スタッズショートウォレット
商品番号 T45695095268
商品名

WOLF'S HEAD ウルフズヘッド　スタッズショートウォレット
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 30,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルフズヘッド　財布ブラック新品未使用新品未使用品ですが長期間保管により青錆、スタッズ変色あり。ご自身でケアして頂ければある程度は綺麗になるかと思います。新品未使用品ですが長期間保管していたので青錆等ご理解ある方のみお願い致します。画像にて判断をお願い致します。神経質な方はご遠慮下さいませ。質問等ありましたら事前にお願い致します。テンダーロインtenderloinatlastルイスレザーLewisLeathersvanson
http://narcologia.ru/goods/update374395.html
http://narcologia.ru/goods/financier88960.html
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