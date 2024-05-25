WOLF'S HEAD ウルフズヘッド　スタッズショートウォレット

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ウルフズヘッド 財布ブラック新品未使用新品未使用品ですが長期間保管により青錆、スタッズ変色あり。ご自身でケアして頂ければある程度は綺麗になるかと思います。新品未使用品ですが長期間保管していたので青錆等ご理解ある方のみお願い致します。画像にて判断をお願い致します。神経質な方はご遠慮下さいませ。質問等ありましたら事前にお願い致します。テンダーロインtenderloinatlastルイスレザーLewisLeathersvanson