シルバー925 キュビズム　kubizm nexus7 ウォレットチェーン

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商品詳細
◾️クロムハーツではありません◾️◾️値下げは無しの最終価格となります◾️ネクサス7にもOEMを提供したブランドキュビズム（キュービズム）のウォレットチェーンです。購入価格は15万円程度でした。シルバー925で、片面側にジルコニアが敷き詰めてあります。裏はプレーンのクラシックタイプなのでリバーシブルでお使いいただけます。◾️重量164g◾️他の全てのフリマサイト、オークションなどにも出品しておりますので、お手数ですが在庫確認を事前にお問い合わせください。engineeredgarmentssouth2west8unusedpatagoniasalomonbrunaboinneinkhealthKLATTERMUSENKEENKAPTAINSUNSHINEARC’TERYXSASSAFRASTHENORTHFACEPURPLELABELRANDTEGWORKADAYJimagraphyDeadFeelingsNEPENTHESNOMAt.d.POSTOVERALLSSEVENBYSEVENTroentorpParabootTricker'syuketensnowpeakorSlowBarbourアージェントグリームリンチシルバースミススターリンゲスガボールガボラトリーロンワンズカムフォートargentgreamケルト\u0026コブラチバユウスケワコマリアルードギャラリーデラックスベドウィン
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