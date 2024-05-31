ポロスポーツ　USA製Tシャツ　イエロー　XL

カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネックポロスポーツロゴ入りTシャツです。●サイズ：タグ表記XLサイズ ・身幅 63cm ・着丈 82cm●素材： コットン100%●状態： 何度も着用していますが目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項： アメリカで購入して使用していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



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