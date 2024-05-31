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ポロスポーツ　USA製Tシャツ　イエロー　XL
商品番号 M85193279632
商品名

ポロスポーツ　USA製Tシャツ　イエロー　XL
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 5,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネックポロスポーツロゴ入りTシャツです。●サイズ：タグ表記XLサイズ　・身幅　63cm　・着丈　82cm●素材：　コットン100%●状態：　何度も着用していますが目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：　アメリカで購入して使用していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/traverse366426.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford330073.html
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