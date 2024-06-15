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【新品】コーチ⭐︎キャップ
商品番号 I41255829935
商品名

【新品】コーチ⭐︎キャップ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メンズ、レディース両方いけます。サイズの記載はありませんが調節可能。買ったけど一度も使うことなく頭が小さいため大きく、他の帽子を買っただクローゼットにしまってたのでお譲りします。（10秒程度の試着のみ）結構おでこの部分がしっかりしてます！今は小さ目で後留めてます。使用の際は伸ばして下さい#コーチ　#coach#ブランド　#キャップ　#帽子#オシャレ　#阪急百貨店　#阪神百貨店　#メンズ館　#オシャレ　#メンズ　#レディース　#メンズキャップ　#レディースキャップ　#ロゴ
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