【新品】コーチ⭐︎キャップ

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商品詳細
メンズ、レディース両方いけます。サイズの記載はありませんが調節可能。買ったけど一度も使うことなく頭が小さいため大きく、他の帽子を買っただクローゼットにしまってたのでお譲りします。（10秒程度の試着のみ）結構おでこの部分がしっかりしてます！今は小さ目で後留めてます。使用の際は伸ばして下さい#コーチ #coach#ブランド #キャップ #帽子#オシャレ #阪急百貨店 #阪神百貨店 #メンズ館 #オシャレ #メンズ #レディース #メンズキャップ #レディースキャップ #ロゴ
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