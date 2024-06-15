希少☆Disneyディズニー ミッキー ネクタイ 絹 シルク 送料込

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商品詳細
【アイテム】#ニロジマルディズニーミッキーミニーDisneyネクタイ小物冠婚葬祭tie【状態】中古になります。目立った汚れ、ダメージ、破れ等なく良い状態です。【商品説明】ミッキーミニーが描かれている素敵なデザインです。出品している物は、古着vintageヴィンテージビンテージなどが好きな方や、90s80s90年代80年代スポーツmix古着個性派一点物などお好きな方にオススメです。【カラー】紺ネイビーnavy【サイズ】長さ152cm【送料】送料無料送料込にて発送致します！よろしくお願い致します！#ニロジマル
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