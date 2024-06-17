ヴィトン　名刺入れ　タイガ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ヴィトン タイガの名刺入れです。人気のブラックカラー\u0026madeinSpainです。使用感もなく、傷等が無い美品と思います。中古品\u0026素人保管となりますので、神経質な方はご遠慮下さい。財布形···二つ折りカラー···ブラック備考…箱や保証書なし
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