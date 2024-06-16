ワンピース ロー タペストリー 麦わらストア

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グッズ種類···その他ご覧いただきありがとうございます。こちら数年前に麦わらストアで購入したローのタペストリーになります。暗所に丸めてビニールに閉まっていたため、紐のヨレ、布のヨレ、汚れなどはありませんが、お写真の方ご確認ください。お値下げ不可。