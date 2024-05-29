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- 【人気・希少カラー】シュプリーム☆ビッグロゴ入り入手困難Tシャツ 美品/735.
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！シュプリーム☆ビッグロゴ入り人気カラーTシャツ【商品情報】 ・ブランド：supreme ・色柄：紫 パープル ※写真撮影なので多少の色合いの 誤差はご容赦下さい。 ・サイズ表記：M ・サイズ詳細（単位：cm） 着丈：71 身幅：52 肩幅：45 袖丈：23 ・素材：綿 100% ・状態：USED 美品 傷や汚れは無くとても綺麗な状態です✨ ※古着になりますので、 ご理解の上ご購入をお願い致します。【閲覧いただいた皆様にお得な情報】 ・当ショップではフォロワー様限定で お得な”割引”を行なってます✨ ・90s90年代の古着から、 パーカー、スウェット、アウターや ジャケットTシャツなどをメインに メンズからレディースまで 揃えております！ ぜひご覧になっていってください^^ #古着屋ROOTSコレクション・送料無料・即購入もOKです！・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、 ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^^よろしくお願い致します！
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