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- ボタニカルアート 額絵 ポスター ウォールアート 検）アクタス フランフラン
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商品詳細
ボタニカルアートの額絵です＊しっかりとした額に入れています。（額は中古品です）素朴ながら存在感のあるキャンバスにプリントされた絵です。程よい大きさでお部屋のアクセントに。雰囲気の良いお品です＊size約41.5×55額縁 額絵 絵画 油絵用額縁北欧 デンマーク フィンランド ノルウェー アンティーク クウネル リンネル ハグオーワー マーガレットハウエル 伊藤まさこさん キャトルセゾンオルネドフォイユビンテージ アンティーク ヴィンテージ コスタボダブロカント オブジェ 美術館 オルセー イデー IDEE形式···額縁入り主題···風景・海景絵画の種類···その他形式···額縁入り
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