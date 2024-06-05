紀州雛　紀州民芸　雛人形　本漆塗り　共箱

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商品詳細
箱に長期保管しました。和歌山県推薦優良土産品、紀州代表郷土民芸、紀州漆器の技法を用いた紀州雛です。紀州雛の宗家寺下3代目池島史郎氏の作品で、材料の入手難や後継者不足により2016年末をもって製造を終了しており、現在では希少な品となっております。紀州雛としては比較的大きい作品です。雛のサイズ高さ8.5センチ最大直径は9センチ程度飾り板19.5cm×9.5cm×1.5cm簡易包装よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reflector229164.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation913721.html
http://narcologia.ru/goods/perforce619965.html
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