新品 ARC'TERYX(アークテリクス) カリダム 5パネル キャップ

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商品詳細
カラー：ブラックコンディション：新品未使用タグ付購入がダブってしまったので出品します。新品未使用です。購入前にこちらのプロフ参照お願いします。新品ですが個人の保管品ですので神経質な方やショップの新品をお求めの方は購入しないでください。すり替え防止の為へんぴんは承っておりません。パケットポストで発送します。仕事の都合で発送は購入後4〜7日後にしています。ご理解お願いします。
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