【商品】未使用1988年 MLBピッツバーグパイレーツベルトバックルヴィンテージ•ナンバー1209/10000MADEINUSAヴィンテージ品です。未使用品ですが、多少の汚れや錆がある場合があります。バックルのみとなります。納得の上でご検討宜しくお願い致します。#JSCL1984



未使用 1988年 MLB ピッツバーグパイレーツ ベルトバックル ベルト ...



MLB・インディアンズ・ベルト バックル・10,000個限定品・1988年製・野球・No.200926-032・梱包サイズ60 | リサイクルショップ宝さがし powered by BASE



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