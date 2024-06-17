jesus christ キリストｔシャツ アクセルローズ

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商品詳細
フルーツオブザルーム、ダブルステッチ、丸胴、バックプリント有です。ドンロックのプリント、ガンズアンドローゼスのアクセルローズが着ていたいことで有名なKILLYOURIDOLSです。身幅53着丈72素人寸法ですので多少の誤差はご容赦ください。中古品のため、ご理解いただける方のみご入札ください。ノークレーム、ノーリターン。プロフィール欄ご確認ください。他の商品もご覧ください。ヴィンテージビンテージVintageUSAバンドTシャツロックTシャツTシャツレア80S 90S 00S 80年代 90m年代本物当時物NIRVANAニルヴァーナ KURTCOBAINカートコバーンSADEシャーデーMadonnaマドンナJanetJacksonジャネットジャクソンPearlJamパールジャムMarilynmansonマリリンマンソンRageagainstthemachineレイジ レイジアゲインストザマシーンnineinchnailsナインインチネイルズ ArchaicsmailiアルカイックスマイルThesmashingpampkinsスマパン スマッシングパンプキンズOasisオアシス radioheadレディオヘッドRedhotchilipeppersレッドホットチリペッパーズ レッチリ ビョーク greendayグリーンデイsonicyouthドニックユース METALLICAメタリカGunsN'RosesガンズアンドローゼスBruceweberブルースウェーバーRichardAvedonリチャードアヴェドン Stevenmeiselスティーブンマイゼル
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