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jesus christ キリストｔシャツ アクセルローズ
商品番号 N47564374811
商品名

jesus christ キリストｔシャツ アクセルローズ
ブランド名 ニルヴァーナ
特別価格 税込 4,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フルーツオブザルーム、ダブルステッチ、丸胴、バックプリント有です。ドンロックのプリント、ガンズアンドローゼスのアクセルローズが着ていたいことで有名なKILLYOURIDOLSです。身幅53着丈72素人寸法ですので多少の誤差はご容赦ください。中古品のため、ご理解いただける方のみご入札ください。ノークレーム、ノーリターン。プロフィール欄ご確認ください。他の商品もご覧ください。ヴィンテージビンテージVintageUSAバンドTシャツロックTシャツTシャツレア80S　90S　00S　80年代　90m年代本物当時物NIRVANAニルヴァーナ　KURTCOBAINカートコバーンSADEシャーデーMadonnaマドンナJanetJacksonジャネットジャクソンPearlJamパールジャムMarilynmansonマリリンマンソンRageagainstthemachineレイジ　レイジアゲインストザマシーンnineinchnailsナインインチネイルズ　ArchaicsmailiアルカイックスマイルThesmashingpampkinsスマパン　スマッシングパンプキンズOasisオアシス　radioheadレディオヘッドRedhotchilipeppersレッドホットチリペッパーズ　レッチリ　ビョーク　greendayグリーンデイsonicyouthドニックユース　METALLICAメタリカGunsN'RosesガンズアンドローゼスBruceweberブルースウェーバーRichardAvedonリチャードアヴェドン　Stevenmeiselスティーブンマイゼル
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