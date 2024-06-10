00’s OAKLEY テック Y2K 6パネルキャップ 希少 L/XL

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即購入可能。お得なフォロー割引ございます。#kzk_古着●状態c頭周りのゴムに若干伸びがありますが、着用には問題ないかと思います。N新品S未使用品Aダメージや使用感がほぼない商品B多少使用感はあるが、目立つ傷や汚れなどない商品C使用感があり、多少傷や汚れがある商品D使用感があり、大きな傷や汚れがある商品●サイズ実寸頭周り(内寸):約64cmつばの長さ：約7.3cm※多少の誤差はご了承下さい。※実寸のサイズ感を優先し、表記サイズと異なるサイズを選択させて頂く場合があります。●フォロー頂いた方限定で、下記のようにお値下げいたします。〜2999円→50円引き〜5999円→100円引き〜9999円→200円引き10000円〜→300円引き・2点以上まとめ買いで更に合計から100円引き・リピーターの方は更に合計から100円引き・購入前に「フォロー割」「まとめ買い割」「リピーター割」とコメントして頂き、お値段変更後購入をお願いします。※発送の際は小さく畳んで梱包するので多少シワができる場合がある点、ご了承下さい。※着用画像は対応しておりません。※サイズ感に関してのご質問は個人差があるので、回答は控えさせて頂きます。実寸サイズをご参照ください。管理番号：a100カラー···ブラック