値下！Attire ナポリ仕立てクラシコスーツ 42/XS-S/オーダー品/秋冬

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*10/1値下げしました(36,000\u003e22,000円)・ブランド：Attire・サイズ：42(XS〜S程度)・ジャケット：肩幅41身幅47袖丈58着丈71cm・パンツ：ウエスト74股下71裾幅17W幅4.5cm・着画：身長168cm体重58kg・素材：ウール100%フランネル本切羽/サイドベンツ/ハンドステッチパッチポケット/胸バルカポケット2インプリーツ/ベルトレスMADEINJAPANビームスの重鎮バイヤー松山両三氏が立ち上げたブランド『アタイア』。クラシコイタリアを知り尽くした同氏の拘りが詰まったオーダースーツです。手縫いのボタンやカンヌキ留めなど、職人によるハンドメイド工程を多用した高級仕立てになります。生地はダークネイビーのチョークストライプ柄フランネルウール。非常にコンサバなファブリックを、あえてやわらかくソフトなナポリ仕立てであつらえた、既製品ではなかなかないマニアックな組み合わせです。ビジネスはもちろん、タートルネック等と組み合わせてカジュアルにも幅広く着回せる便利な一着です。状態はほとんど着用していないため、使用感が感じられず新品に近い極上美品となります。お安く出品いたしますので、この機会に是非どうぞ。検索：タリアトーレ/ガブリエレパジーニ/DePetrillo/デペトリロ/スティレラティーノ/カルーゾ/ストラスブルゴ/ボリオリ/エストネーション/リングヂャケット/ベルベスト/ビームスF/中村達也/干場義雅/Lardini/ラルディーニ/キートン/サルトリオ/ブリオーニ/アットリーニ/Camoshita/イザイア/カンタレリ/エルネスト/THEGIGI/クラシコイタリア/リベラーノ/ダルクオーレ/結婚式/ビジネスカジュアル/セミフォーマル/マニカカミーチャ/伊勢丹/IsetanMen's/スマートカジュアル