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vivienne westwood 初期モデル リングスリング SV Lサイズ
商品番号 G93190737422
商品名

vivienne westwood 初期モデル リングスリング SV Lサイズ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッドのシルバー９２５RingsRingです。こちらは希少な初期モデルになります。重圧感があります★初期モデルのLサイズは中々手に入らないと思います。お探しだった方にお譲り出来たら嬉しいです(*ˊ˘ˋ*)【サイズ】表記:L(１７号くらい)(写真最後９枚目参照)【状態】年代物でもありますので、それなりに使用感はありますが、出品前にクリーニング済みですので黒ずみは殆どなく、直ぐに気持ち良く使用して頂けるかと思います。【付属品】なし(本体のみです。)※あくまでも年代物の中古品ですので、細かい部分はご了承の上でご購入をお願い致しますm(__)m気になることは、気軽にご質問ください(*^^*)⭐他にもviviennewestwood出品中⭐カラー...シルバー材質...シルバーヴィヴィアン・ウエストウッドsv925925オーブ
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