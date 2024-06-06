Paul Smith ポールスミス　カードケース　キーリング　セット

オシャレ感が溢れるカードケースとキーリングのセットです。未使用の保管状態です。箱は多少の痛みがありますが、中は未使用なので綺麗なままです。ふと出すオシャレ小物が貴方の生活を素敵に演出してくれるでしょう(^^)ポールスミス カード キーリング 未使用



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