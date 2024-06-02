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シルバー925　フェザーリング　スターリングシルバー925　イーグルリング
商品番号 J73478204784
商品名

シルバー925　フェザーリング　スターリングシルバー925　イーグルリング
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルバー925　フェザーリング材質　シルバー925（スターリングシルバー）燻しありリング幅　約15㎜　　リングサイズ約16号ハンドメイドフェザーリング通常、フェザーリングはロウ付けが無くフリーのリングがよくございますが　こちらはフリーのリングサイズではなく16号のリングサイズになります♪こちらの作品は　太陽とイーグルのデザインで永遠の幸福と言う意味がございます。大切に愛用して下さる方に　お譲りしたいと思います。お気軽にお問合せください。レザー＆シルバーアクト人気ブランドナバホホピ族ココペリオーダーメイドでの製作の可能でございます。ユニセックスな雰囲気なので男女どちらでも似合うターコイズネックレスです。人気ブランドTady\u0026Kingハーレーウイングロックゴローズケンキクチラリースミス/ナバホインデアンジュエリーホピ族ココペリが好きな方
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