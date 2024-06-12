お値下げネクロマンス　義眼リング　20号

カラー...ブルーネクロマンスの義眼リングです。材質は分かりませんが、硫化はしていてくすみはあります。刻印?のようなものもうっすら見えますが、読めません。キズやスレ等あります。SILVERかどうか分かりませんので、その点を納得の上で購入を検討してください。ストレンジフリークデザインスアレックスストリータークレイジーピッグ等お好きな方



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