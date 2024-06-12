美品！コーチ2つ折り財布

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商品詳細
コーチ二つ折り長財布財布形/開け口···二つ折りカラー···ブラック素材···レザー(本革)定価17000円程度！美品ですが、すこしの使用歴ありますので神経質な方はお考えになってからお願い致します。ぜひフォローもしていってください！！
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