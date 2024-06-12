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ラミダス ブラックビューティー ネックキーケース【美中品】
商品番号 Y11896525232
商品名

ラミダス ブラックビューティー ネックキーケース【美中品】
ブランド名 ラミダス
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RAMIDUSBLACKBEAUTYBYFRAGMENTDESIGNNECKKEYCASE以下、公式サイト引用Descriptionボトム部分にジッパー開閉を備えた首掛け型のキーケース。キーリングは本体から取り外しが可能となっておりスムースな鍵の出し入れを実現。ネックコードをバッグのハンドルに巻き付けるとバッグチャーム型のキーケースとしても活躍します。・正面織りネーム・下部ジッパー開閉・内装キーリング（取り外し可能）、ブランドロゴネーム・ネックコード最大80cm（内周）ProductCodeB017024MaterialSurface:Polyester,PUSoftCoating,TaffetaLiner:110NylonTwillSizeW55H85D15(mm)Weight30gカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/encourage189572.html
http://narcologia.ru/goods/stage272497.html
http://narcologia.ru/goods/competitive261881.html
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