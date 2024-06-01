【新品タグ付き】OUR LEGACY MINI JACKET 46

【商品名】OURLEGACYアワーレガシーMINIJACKETBLACKWORSTEDWOOLミニジャケットウールジャケットブルゾン【状態】新品、未使用【サイズ】46着丈59.5/身幅59/肩幅51/袖丈63.5/裾幅53【カラー】BLACK/ブラック【購入店舗】海外正規取扱い店【商品詳細】上質なスーツなどに採用する極上のウールマテリアルをコンパクトシルエットのボクシーフィットに落とし込んだミニマルで洗練された仕様のジャケットです。素材はイタリア製ヴァージンウールを贅沢に高密度に織り上げた非常に上質なウールギャバジンスーツ生地を使用しており、独特なハリコシと程よい光沢感です。フロントに配した小振りなダブルジップはRiRiZIPPERが採用されております。素材···本革素材···ウールカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップ



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