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商品詳細
本体のみです。外箱ついておりません。一度しかつけておりません。縦21センチ横29センチご質問等あればコメントよろしくお願いいたします。キャラクター...コミック・アニメ・ゲームグッズ種類...コスプレ #スターウォーズ#ブラックシリーズ#ポー・ダメロン
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スターウォーズ ブラックシリーズ ポー・ダメロン ヘルメット
コレクター スターウォーズ ブラックシリーズ マンダロリアン エレクトロニクスヘルメット マンダロリアン プレミアム ブラックシリーズ 電子ヘルメットでスターウォーズ 記念
スター・ウォーズブラックシリーズボバ・フェットプロトタイプアーマーエレクトロニック ヘルメット STAR WARS THE BLACK SERIES BOBA FETT PROTOTYPE ARMOR ELECTRONIC HELMET [並行輸入品]
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