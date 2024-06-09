【美品】ルイヴィトン ダミエ 長財布

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名古屋のルイヴィトンにて購入しました確実正規品の長財布になります。繋ぎで使っていただけなので使用頻度は少なく保管してありました。売却する予定ではありませんでしたので、箱などは捨ててしまった為、付属致しません。財布のみの販売となります。すり替え防止の為、返品・キャンセルは出来かねますので、ご了承の程よろしくお願い致します。カラー···ブラック