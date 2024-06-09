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【美品】ルイヴィトン ダミエ 長財布
商品番号 G52385459918
商品名

【美品】ルイヴィトン ダミエ 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 13,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

名古屋のルイヴィトンにて購入しました確実正規品の長財布になります。繋ぎで使っていただけなので使用頻度は少なく保管してありました。売却する予定ではありませんでしたので、箱などは捨ててしまった為、付属致しません。財布のみの販売となります。すり替え防止の為、返品・キャンセルは出来かねますので、ご了承の程よろしくお願い致します。カラー···ブラック
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