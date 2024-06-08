undercover アンダーカバー　ピークスアンドミニ　PAM Tシャツ

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商品詳細
アンダーカバーとPERKSANDMINIのコラボTシャツになります。今では手に入らないレアな商品だと思います。着丈：約71ｃｍ肩幅：約49．5ｃｍ袖丈：約24．5ｃｍ身幅：約56ｃｍ裾幅：約54ｃｍ新品未開封の為、2枚目3枚目の写真は引用画像です。参考にしてください。
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