プラダ　二つ折り財布　三角ロゴ　サフィアーノレザー　黒　ブラック　ユニセックス

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○アイテムPRADA プラダ 二つ折り財布 三角ロゴ サフィアーノレザー 黒 ブラック NERO ネロ ロゴ金具 シルバー金具 ユニセックス○サイズタテ9.5cmヨコ11cm幅2cmカード入れ4コ札入れ2コ小銭入れ1コその他2コ平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態型崩れ、汚れ、小銭入れのボタン裏の破れはございますがまだまだお使いいただけると思います。○カラーブラック 黒○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。JN16PS06831