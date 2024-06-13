30cm 未使用 SK8-HI 38 DX VN0A38GF9GP フォーン牛柄

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ご覧いただきありがとうございます！◇JunboDuck◇です！アメカジ大好きで靴＆古着をメインに出品しております！プロフィールも一読お願いします！◇即購入OKです◇サイズ：US12_30cmメーカー：バンズ商品名：スケートハイ38DX品番：VN0A38GF9GPカラー：フォーン（牛柄）コーデュロイ生地付属品：箱・タグ管理番号：22120009※未使用ですが一度は人の手に渡ったスニーカーです。 細かな汚れや傷はありますので気になる方の落札はご遠慮ください。◆２９センチ以上のスニーカーを多数取り揃えております◆◆靴が無くて困っているビッグフットの皆さん！ぜひ◆・ブーツ、スニーカー→#junboduck・古着→#junboduck_hurugi・３０センチの靴→#junboduck30