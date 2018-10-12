【美品】マックイーン メンズ Tシャツ リステア

【ブランド】ALEXANDERMQUEEN（アレキサンダーマックイーン）【サイズ】表記:XS肩幅:42身幅:51ウエスト:45.5着丈:64袖丈:19《素人採寸,平置き》【カラー】ブラック,黒【状態】2回ほど着用しました【商品説明】立体感のあるスカルがモチーフとなったマックイーンらしいTシャツです。【注意事項】お値段交渉はお断り致します。プロフィールの注意事項を必読お願い致します。ご了承の上のお買い上げとさせて頂きます。カラー···ブラック



2023年最新】アレキサンダーマックイーン/未分類/Tシャツ/カットソー ...



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