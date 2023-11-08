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【極美品✨】ダンヒル ネクタイ ネイビー 総柄 dロゴ パターン シルク
商品番号 M40631370464
商品名

【極美品✨】ダンヒル ネクタイ ネイビー 総柄 dロゴ パターン シルク
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,468 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらのネクタイは厳選した一点物となっております。ビジネス用ファッション用等でネクタイをお探しの方に販売しております。販売しているネクタイはこちらから⤵⤵⤵#さらへのネクタイ\u003c割引\u003e詳しくはプロフィール欄をご一読ください。\u003cブランド\u003edunhillダンヒル\u003cカラー\u003eネイビーグリーンオレンジイエロー紺色緑橙黄色\u003cデザイン、柄\u003e植物ワンポイントロゴdロゴ花瓶\u003c状態\u003e目立った傷や汚れなし。\u003c素材\u003eシルク100％\u003cサイズ\u003e剣先:約9.5cm付属品はありません。✨購入先ブランド鑑定済みオンラインショップ大手リユースショップ☆補足・折り畳んでの発送となります。防水をして、丁寧な梱包を心掛けております‼︎・出来る限り即日〜2日後までに発送させていただいております‼︎\u003c他にも\u003eGUCCI、BURBERRY、ARMANI、HERMES、ErmenegildoZegna、LOUISVUITTON、VivienneWestwood、CHANEL、PaulSmith、DOLCE\u0026GABBANA、ChristianDiorなどのハイブランドネクタイも販売しております。　　　　★☆★注意事項★☆★※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。入念にチェックしておりますが、素人検品の為、目立たない傷や汚れ等を見落とす場合があるかも知れません。ご理解、ご了承下さい。※必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。気になることはコメントでお気軽にご質問ください。パーティー、結婚式、二次会、入園式、同窓会、成人式、卒業式、ビジネス、古着、ビンテージ、ヴィンテージ、フォーマル、一点物、おしゃれ、冠婚葬祭などに使えるネクタイを出品しています。
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