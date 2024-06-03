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[新品] NEW ERA NBA ゴールデンステートウォリアーズ キャップ 黒
商品番号 G77908674409
商品名

[新品] NEW ERA NBA ゴールデンステートウォリアーズ キャップ 黒
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,919 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用完売品NBAオフィシャルライセンスGoldenStateWarriorsclassic9twentyニューエラゴールデンステートウォリアーズチームロゴゴールデンゲートブリッジアジャスタブルウォッシュドローキャップカーブバイザーカラー・ブラック/ブルー/イエローサイズ・ワンサイズ(約56.8-60.6cm)つばの長さ約7cm深さ約10cm素材・コットン100%送料込みゆうパケットプラスで発送シルエットはウォッシュ加工（軽いダメージ加工）を施した柔らかな被り心地が特徴の9TWENTY帽子ラックに飾ってあったコレクションで室内試着のみになりますが、あくまで自宅保管にご理解ある方のみお願い致します。メンズレディースウィメンズユニセックス男女兼用NBA.comneweracap.jpバスケットボールGSWカジュアルストリートタウンユースシンプルワンポイントステフィンカリーStephenCurryクレイトンプソンKlayThompsonドレイモンドグリーンDraymondGreenアンドリューウィギンズAndrewWigginsモーゼスムーディーMosesMoodyジョーダンプールJordanPooleジョナサンクミンガJonathanKumingaゲイリーペイトンGaryPaytonⅡクリスポールChrisPaulペット無し、喫煙無し素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール
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