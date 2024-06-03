DIGAWEL(ディガウェル) ウォレット財布

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商品詳細
DIGAWEL(ディガウェル)の財布になります。使用機会が無かったので、出品しました。1年ほど使用していました。折り曲げ部にスレ、ボタン付近に跡があります。全体的には綺麗な部類と思うのでまだまだ使用できる状態です。写真にて判断をお願いします。カラーはネイビーになります。ノークレームノーリターンでお願いします。写真で判断できる方のみ入札お願いします。それではよろしくお願いします
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