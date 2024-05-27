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ヴィンテージ　本革ベルト
商品番号 L95496623740
商品名

ヴィンテージ　本革ベルト
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

ヴィンテージの本革ベルトブランドは不明。インポートを扱うショップのバイヤーがヨーロッパで買い付けてきたモノです。サイズ32幅3センチ長さ94センチ#HTC#レザーベルトカラー···ブラック素材···本革
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