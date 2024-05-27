ヴィンテージ　本革ベルト

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商品詳細
ヴィンテージの本革ベルトブランドは不明。インポートを扱うショップのバイヤーがヨーロッパで買い付けてきたモノです。サイズ32幅3センチ長さ94センチ#HTC#レザーベルトカラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/organization775662.html
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