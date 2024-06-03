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Versace ヴェルサーチ　ネクタイ　メデューサ　グリーン
商品番号 X62380862401
商品名

Versace ヴェルサーチ　ネクタイ　メデューサ　グリーン
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,365 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠に有難うございます茨城県公安委員会古物商許可証　第401310000243号鑑定済みの正規品のみ取り扱っております★状態シワあり、目立つ汚れはありませんなるべくお値段を安く出品のしていますので、ぜひフォロー宜しくお願い致します(^_^)少しでも安く販売したいため、発送方法は可能な物はネコポスになります状態の気になることなどありましたらコメントくださいませ❗️❗️お値段は低めに設定しておりますので、お値下げ交渉はご遠慮下さいませ。❗️❗️毎日100円ずつお値段下げております即購入大歓迎です♪
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