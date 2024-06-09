MB エムビー　ハイエンドレザーメッシュベルト　ブラック　Sサイズ

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◆サイズ:Sサイズ 幅：2.8cm 全長：115cm（ピン先～剣先）◆カラー:ブラック◆素材：帯／牛革 金具／ダイキャスト(亜鉛合金) ◆メッキ：ニッケルシルバー※手編みで3点尾錠で高級感あります一度自宅で試着しただけの、ほぼ未使用品です。本革特有の治りキズのようなスジが有りますので、気にされる方にはお勧めしません。(スジは写真8枚目をご確認ください)現在は購入出来ないので、貴重なベルトだと思います。※本革の特性上治り傷(生きていた時についた傷)がある可能性がございますのでご了承ください高価な品物なので、メルカリ便の宅配便コンパクトで匿名配送いたします。