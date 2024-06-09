ボッテガヴェネタ 二つ折り財布 カセット マキシ イントレチャート ホワイト

フォロー割引（5％）＼(^o^)／コメントお待ちしています✨数あるお品物の中からご覧頂き有難うございますm(__)mオシャレでめずらしい商品をできるだけ安価な価格でご提供していきます♪取扱いの商品は全て送料無料とさせていただいております＼(^o^)／⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐#pomkumaの出品一覧はこちら⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐他にもLouisVuitton（ルイヴィトン）のグラフィット、ダミエ、モノグラムや、SalvatoreFerragamo（フェラガモ）MARCJACOBS（マークジェイコブス）MICHAELKORS（マイケルコース）COACH（コーチ）MARNI（マルニ）の取扱いもございますので是非ご覧になって下さい♦商品説明♦✨商品名ボッテガヴェネタ 折財布 カセットマキシイントレチャートBOTTEGAVENETA✨カラーホワイト白✨素材ラムスキン✨サイズ 素人採寸縦 10cm横 12cm厚さ 1.5cm✨仕様カードポケット×6お札入れ×1小銭入れ×1✨付属品なし✨商品状態表面に薄汚れ、角に擦れがありますが使用には問題ない状態です✨購入先真贋鑑定を行う中古ブランド店から購入したものですので間違いなく正規品です。万が一真贋に問題がありましたら返品を受け付けますのでご連絡ください納得の上ご購入いただきたいため、商品の別アングルや確認したい部位があればコメントでお知らせください＼(^o^)／♦古物商許可取得第431260056648号埼玉県公安委員会⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐#pomkumaの出品一覧はこちら⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐財布形...二つ折りカラー...ホワイト柄・デザイン...無地



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