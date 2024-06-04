USA製 Hi-STANDARD ハイスタ バンドTシャツ 90s ビンテージ

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【商品の説明】ブランド:フルーツオブザルームHi-STANDARD、1999年MAKINGTHEROADツアーTシャツになります。世代の方には堪らない一枚かと思います。・USA製・袖、裾シングルステッチ表記サイズ:S着丈:61cm肩幅:39.5cm袖丈:18.5cm身幅:43cm＊素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。【商品の状態】目立つ様なキズや汚れはございません。タグの状態からも分かる様に着用感はあまり無く状態は良いかと思います。普段から古着を購入されてる方なら問題無く着用可能かと思います。状態は確認しておりますが見落とし等ある場合もございます。気になる点がありましたらご質問ください。新品のような商品をお求めの方や神経質な方は購入をお控え下さい。【その他】・仕事が休日の日に発送させていただきますので、発送は週2日程度となります。お急ぎの方はご相談下さい。可能な限り対応させていただきます。・リサイクル資材を使用した簡易梱包となります。ご了承下さい。＊お品物を受け取られましたら受取評価のお手続きをよろしくお願いいたします。